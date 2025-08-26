Hacash Diamond (HACD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 17.56 $ 17.56 $ 17.56 24 שעות נמוך $ 17.78 $ 17.78 $ 17.78 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 17.56$ 17.56 $ 17.56 גבוה 24 שעות $ 17.78$ 17.78 $ 17.78 שיא כל הזמנים $ 802.49$ 802.49 $ 802.49 המחיר הנמוך ביותר $ 5.89$ 5.89 $ 5.89 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -0.40% שינוי מחיר (7D) +68.26% שינוי מחיר (7D) +68.26%

Hacash Diamond (HACD) המחיר בזמן אמת של הוא $17.56. במהלך 24 השעות האחרונות, HACD נסחר בטווח שבין שפל של $ 17.56 לבין שיא של $ 17.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HACDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 802.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 5.89.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HACD השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+68.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hacash Diamond (HACD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M אספקת מחזור 117.00K 117.00K 117.00K אספקה כוללת 117,002.0 117,002.0 117,002.0

שווי השוק הנוכחי של Hacash Diamond הוא $ 2.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HACD הוא 117.00K, עם היצע כולל של 117002.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.