Habi (HABI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.38% שינוי מחיר (7D) +0.54%

Habi (HABI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HABI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HABIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HABI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Habi (HABI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.20K אספקת מחזור 990.94M אספקה כוללת 990,936,372.136956

שווי השוק הנוכחי של Habi הוא $ 12.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HABI הוא 990.94M, עם היצע כולל של 990936372.136956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.20K.