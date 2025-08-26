H4SHFund (H4SH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00174306 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.11% שינוי מחיר (7D) -0.97%

H4SHFund (H4SH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H4SH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H4SHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174306, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H4SH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H4SHFund (H4SH) מידע שוק

שווי שוק $ 77.89K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.36K אספקת מחזור 994.04M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של H4SHFund הוא $ 77.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H4SH הוא 994.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.36K.