H4CK Terminal by Virtuals סֵמֶל

H4CK Terminal by Virtuals מחיר (H4CK)

לא רשום

1 H4CK ל USDמחיר חי:

$0.00021784$0.00021784
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:57:41 (UTC+8)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.11%

-8.56%

-20.28%

-20.28%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H4CK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H4CKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02680961, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H4CK השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -8.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) מידע שוק

$ 214.85K
$ 214.85K$ 214.85K

--
----

$ 214.85K
$ 214.85K$ 214.85K

990.39M
990.39M 990.39M

990,394,624.5211899
990,394,624.5211899 990,394,624.5211899

שווי השוק הנוכחי של H4CK Terminal by Virtuals הוא $ 214.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H4CK הוא 990.39M, עם היצע כולל של 990394624.5211899. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 214.85K.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של H4CK Terminal by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH4CK Terminal by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH4CK Terminal by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של H4CK Terminal by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.56%
30 ימים$ 0-24.74%
60 ימים$ 0-38.95%
90 ימים$ 0--

מה זהH4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) משאב

האתר הרשמי

H4CK Terminal by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור H4CK Terminal by Virtuals.

בדוק את H4CK Terminal by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

H4CK למטבעות מקומיים

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על H4CK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

כמה שווה H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) היום?
החי H4CKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי H4CK ל USD?
המחיר הנוכחי של H4CK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של H4CK Terminal by Virtuals?
שווי השוק של H4CK הוא $ 214.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של H4CK?
ההיצע במחזור של H4CK הוא 990.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של H4CK?
‏‏H4CK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02680961 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של H4CK?
H4CK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של H4CK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור H4CK הוא -- USD.
האם H4CK יעלה השנה?
H4CK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את H4CK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

