h2w6gm6jz סֵמֶל

h2w6gm6jz מחיר (H2W6GM6JZ)

לא רשום

1 H2W6GM6JZ ל USDמחיר חי:

--
----
-7.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) טבלת מחירים חיה
h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02401265
$ 0.02401265$ 0.02401265

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-7.55%

+3.63%

+3.63%

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H2W6GM6JZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H2W6GM6JZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02401265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H2W6GM6JZ השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -7.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) מידע שוק

$ 30.98K
$ 30.98K$ 30.98K

--
----

$ 30.98K
$ 30.98K$ 30.98K

918.55M
918.55M 918.55M

918,545,192.750616
918,545,192.750616 918,545,192.750616

שווי השוק הנוכחי של h2w6gm6jz הוא $ 30.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H2W6GM6JZ הוא 918.55M, עם היצע כולל של 918545192.750616. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.98K.

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של h2w6gm6jzל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלh2w6gm6jz ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלh2w6gm6jz ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של h2w6gm6jzל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.55%
30 ימים$ 0-11.86%
60 ימים$ 0+1.29%
90 ימים$ 0--

מה זהh2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) משאב

האתר הרשמי

h2w6gm6jzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור h2w6gm6jz.

בדוק את h2w6gm6jz תחזית המחיר עכשיו‏!

H2W6GM6JZ למטבעות מקומיים

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על H2W6GM6JZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

כמה שווה h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) היום?
החי H2W6GM6JZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי H2W6GM6JZ ל USD?
המחיר הנוכחי של H2W6GM6JZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של h2w6gm6jz?
שווי השוק של H2W6GM6JZ הוא $ 30.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של H2W6GM6JZ?
ההיצע במחזור של H2W6GM6JZ הוא 918.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של H2W6GM6JZ?
‏‏H2W6GM6JZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02401265 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של H2W6GM6JZ?
H2W6GM6JZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של H2W6GM6JZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור H2W6GM6JZ הוא -- USD.
האם H2W6GM6JZ יעלה השנה?
H2W6GM6JZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את H2W6GM6JZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
