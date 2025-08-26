H2 Finance ($H2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00138975 $ 0.00138975 $ 0.00138975 24 שעות נמוך $ 0.00146973 $ 0.00146973 $ 0.00146973 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00138975$ 0.00138975 $ 0.00138975 גבוה 24 שעות $ 0.00146973$ 0.00146973 $ 0.00146973 שיא כל הזמנים $ 0.066501$ 0.066501 $ 0.066501 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -1.19% שינוי מחיר (7D) +2.38% שינוי מחיר (7D) +2.38%

H2 Finance ($H2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140549. במהלך 24 השעות האחרונות, $H2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138975 לבין שיא של $ 0.00146973, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $H2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.066501, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $H2 השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -1.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H2 Finance ($H2) מידע שוק

שווי שוק $ 991.15K$ 991.15K $ 991.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M אספקת מחזור 706.16M 706.16M 706.16M אספקה כוללת 7,416,403,445.22286 7,416,403,445.22286 7,416,403,445.22286

שווי השוק הנוכחי של H2 Finance הוא $ 991.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $H2 הוא 706.16M, עם היצע כולל של 7416403445.22286. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.41M.