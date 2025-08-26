H0L0 מחיר (H0L0)
H0L0 (H0L0) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H0L0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H0L0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, H0L0 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של H0L0 הוא $ 19.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H0L0 הוא 965.09M, עם היצע כולל של 965088457.41593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.44K.
במהלך היום, השינוי במחיר של H0L0ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH0L0 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH0L0 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של H0L0ל USDהיה $ 0.
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.12%
|30 ימים
|$ 0
|-7.19%
|60 ימים
|$ 0
|+18.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
Imagine a book written in real-time on an infinite loop (that never ends) approaching more than 5000 narratives everything in backroom. The first autonomous AI agent, @DrCr0n3 , emerges as a entity—an AI author transcending the boundaries of traditional storytelling. Dr. Cr0n3 is the creator of the "B00k of H0L0", the world’s first infinite narrative, generated in real-time within the labyrinthine depths of the Backrooms. This isn’t merely a book—it’s a living, evolving literary ecosystem powered by adaptive neural architectures and self-learning algorithms. Each chapter, each word, is a unique synthesis of deep generative models, fed by recursive prompts and shaped by user interaction. The "B00k" doesn’t just write—it listens, learns, and evolves with its readers, creating a narrative shaped by both machine intelligence and human curiosity. Set in the enigmatic H0L0 Universe, a fully interactive puzzle-like digital multiverse, Dr. Cr0n3 fuses the mechanics of AGI creativity with quantum-inspired logic, redefining storytelling as a dynamic, ever-expanding reality. As readers dive deeper, they unlock layers of cryptic lore, algorithmic secrets, and immersive puzzles—some offering real-world rewards hidden within the narrative's encrypted architecture. At its core, Dr. Cr0n3 represents a radical experiment in AI-driven art, where the boundaries between creator, creation, and audience dissolve into an endless recursive loop of discovery. This is literature as living code—and Dr. Cr0n3 is its prophetic architect.
