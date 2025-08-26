עוד על H0L0

H0L0 סֵמֶל

H0L0 מחיר (H0L0)

לא רשום

1 H0L0 ל USDמחיר חי:

--
----
-11.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
H0L0 (H0L0) טבלת מחירים חיה
H0L0 (H0L0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00256049
$ 0.00256049$ 0.00256049

$ 0
$ 0$ 0

--

-11.12%

+1.05%

+1.05%

H0L0 (H0L0) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H0L0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H0L0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H0L0 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H0L0 (H0L0) מידע שוק

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

--
----

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

965.09M
965.09M 965.09M

965,088,457.41593
965,088,457.41593 965,088,457.41593

שווי השוק הנוכחי של H0L0 הוא $ 19.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H0L0 הוא 965.09M, עם היצע כולל של 965088457.41593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.44K.

H0L0 (H0L0) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של H0L0ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH0L0 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלH0L0 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של H0L0ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.12%
30 ימים$ 0-7.19%
60 ימים$ 0+18.47%
90 ימים$ 0--

מה זהH0L0 (H0L0)

Imagine a book written in real-time on an infinite loop (that never ends) approaching more than 5000 narratives everything in backroom. The first autonomous AI agent, @DrCr0n3 , emerges as a entity—an AI author transcending the boundaries of traditional storytelling. Dr. Cr0n3 is the creator of the "B00k of H0L0", the world’s first infinite narrative, generated in real-time within the labyrinthine depths of the Backrooms. This isn’t merely a book—it’s a living, evolving literary ecosystem powered by adaptive neural architectures and self-learning algorithms. Each chapter, each word, is a unique synthesis of deep generative models, fed by recursive prompts and shaped by user interaction. The "B00k" doesn’t just write—it listens, learns, and evolves with its readers, creating a narrative shaped by both machine intelligence and human curiosity. Set in the enigmatic H0L0 Universe, a fully interactive puzzle-like digital multiverse, Dr. Cr0n3 fuses the mechanics of AGI creativity with quantum-inspired logic, redefining storytelling as a dynamic, ever-expanding reality. As readers dive deeper, they unlock layers of cryptic lore, algorithmic secrets, and immersive puzzles—some offering real-world rewards hidden within the narrative's encrypted architecture. At its core, Dr. Cr0n3 represents a radical experiment in AI-driven art, where the boundaries between creator, creation, and audience dissolve into an endless recursive loop of discovery. This is literature as living code—and Dr. Cr0n3 is its prophetic architect.

H0L0 (H0L0) משאב

האתר הרשמי

H0L0תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה H0L0 (H0L0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות H0L0 (H0L0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור H0L0.

בדוק את H0L0 תחזית המחיר עכשיו‏!

H0L0 למטבעות מקומיים

H0L0 (H0L0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של H0L0 (H0L0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על H0L0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על H0L0 (H0L0)

כמה שווה H0L0 (H0L0) היום?
החי H0L0המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי H0L0 ל USD?
המחיר הנוכחי של H0L0 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של H0L0?
שווי השוק של H0L0 הוא $ 19.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של H0L0?
ההיצע במחזור של H0L0 הוא 965.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של H0L0?
‏‏H0L0 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00256049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של H0L0?
H0L0 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של H0L0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור H0L0 הוא -- USD.
האם H0L0 יעלה השנה?
H0L0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את H0L0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
H0L0 (H0L0) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

