H0L0 (H0L0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00256049$ 0.00256049 $ 0.00256049 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -11.12% שינוי מחיר (7D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +1.05%

H0L0 (H0L0) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, H0L0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. H0L0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00256049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, H0L0 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

H0L0 (H0L0) מידע שוק

שווי שוק $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K אספקת מחזור 965.09M 965.09M 965.09M אספקה כוללת 965,088,457.41593 965,088,457.41593 965,088,457.41593

שווי השוק הנוכחי של H0L0 הוא $ 19.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של H0L0 הוא 965.09M, עם היצע כולל של 965088457.41593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.44K.