Gyroscope GYD (GYD) מחיר

1 GYD ל USD מחיר חי:

$0.998987
$0.998987
0.00%1D
Gyroscope GYD (GYD) טבלת מחירים חיה
Gyroscope GYD (GYD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.998752
24 שעות נמוך
$ 1.001
גבוה 24 שעות

$ 0.998752
$ 1.001
$ 1.049
$ 0.961033
-0.01%

-0.08%

-0.14%

-0.14%

Gyroscope GYD (GYD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998989. במהלך 24 השעות האחרונות, GYD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998752 לבין שיא של $ 1.001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.961033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gyroscope GYD (GYD) מידע שוק

$ 24.18M
--
$ 24.18M
24.21M
24,208,960.0029494
שווי השוק הנוכחי של Gyroscope GYD הוא $ 24.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYD הוא 24.21M, עם היצע כולל של 24208960.0029494. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.18M.

Gyroscope GYD (GYD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gyroscope GYDל USDהיה $ -0.000827875250576.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGyroscope GYD ל USDהיה . $ -0.0014950869.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGyroscope GYD ל USDהיה $ -0.0008101800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gyroscope GYDל USDהיה $ +0.0001472756235623.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000827875250576-0.08%
30 ימים$ -0.0014950869-0.14%
60 ימים$ -0.0008101800-0.08%
90 ימים$ +0.0001472756235623+0.01%

מה זה Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Gyroscope GYD (GYD) משאב

האתר הרשמי

Gyroscope GYD תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gyroscope GYD (GYD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gyroscope GYD (GYD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gyroscope GYD.

בדוק את Gyroscope GYD תחזית המחיר עכשיו‏!

GYD למטבעות מקומיים

Gyroscope GYD (GYD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gyroscope GYD (GYD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GYD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gyroscope GYD (GYD)

כמה שווה Gyroscope GYD (GYD) היום?
החי GYDהמחיר ב USD הוא 0.998989 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GYD ל USD?
המחיר הנוכחי של GYD ל USD הוא $ 0.998989. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gyroscope GYD?
שווי השוק של GYD הוא $ 24.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GYD?
ההיצע במחזור של GYD הוא 24.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GYD?
‏‏GYD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GYD?
GYD ‏‏רשם מחירATL של 0.961033 USD.
מהו נפח המסחר של GYD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GYD הוא -- USD.
האם GYD יעלה השנה?
GYD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GYD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
