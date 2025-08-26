Gyroscope GYD (GYD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998752 $ 0.998752 $ 0.998752 24 שעות נמוך $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998752$ 0.998752 $ 0.998752 גבוה 24 שעות $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 שיא כל הזמנים $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 המחיר הנמוך ביותר $ 0.961033$ 0.961033 $ 0.961033 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.14%

Gyroscope GYD (GYD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998989. במהלך 24 השעות האחרונות, GYD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998752 לבין שיא של $ 1.001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.961033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gyroscope GYD (GYD) מידע שוק

שווי שוק $ 24.18M$ 24.18M $ 24.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.18M$ 24.18M $ 24.18M אספקת מחזור 24.21M 24.21M 24.21M אספקה כוללת 24,208,960.0029494 24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

שווי השוק הנוכחי של Gyroscope GYD הוא $ 24.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYD הוא 24.21M, עם היצע כולל של 24208960.0029494. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.18M.