GYAT Coin סֵמֶל

GYAT Coin מחיר (GYAT)

לא רשום

1 GYAT ל USDמחיר חי:

$0.00376714
$0.00376714
+8.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GYAT Coin (GYAT) טבלת מחירים חיה
GYAT Coin (GYAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00340595
$ 0.00340595
24 שעות נמוך
$ 0.00419354
$ 0.00419354
גבוה 24 שעות

$ 0.00340595
$ 0.00340595

$ 0.00419354
$ 0.00419354

$ 0.02603769
$ 0.02603769

$ 0.00105088
$ 0.00105088

+0.49%

+8.89%

+3.42%

+3.42%

GYAT Coin (GYAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037665. במהלך 24 השעות האחרונות, GYAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00340595 לבין שיא של $ 0.00419354, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02603769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYAT השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, +8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GYAT Coin (GYAT) מידע שוק

$ 3.77M
$ 3.77M

--
--

$ 3.77M
$ 3.77M

999.99M
999.99M

999,988,613.0
999,988,613.0

שווי השוק הנוכחי של GYAT Coin הוא $ 3.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYAT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988613.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.77M.

GYAT Coin (GYAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GYAT Coinל USDהיה $ +0.00030735.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGYAT Coin ל USDהיה . $ +0.0012702886.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGYAT Coin ל USDהיה $ +0.0048383438.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GYAT Coinל USDהיה $ +0.0024000982719113608.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00030735+8.89%
30 ימים$ +0.0012702886+33.73%
60 ימים$ +0.0048383438+128.46%
90 ימים$ +0.0024000982719113608+175.65%

מה זהGYAT Coin (GYAT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

GYAT Coin (GYAT) משאב

האתר הרשמי

GYAT Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GYAT Coin (GYAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GYAT Coin (GYAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GYAT Coin.

בדוק את GYAT Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

GYAT למטבעות מקומיים

GYAT Coin (GYAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GYAT Coin (GYAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GYAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GYAT Coin (GYAT)

כמה שווה GYAT Coin (GYAT) היום?
החי GYATהמחיר ב USD הוא 0.0037665 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GYAT ל USD?
המחיר הנוכחי של GYAT ל USD הוא $ 0.0037665. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GYAT Coin?
שווי השוק של GYAT הוא $ 3.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GYAT?
ההיצע במחזור של GYAT הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GYAT?
‏‏GYAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02603769 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GYAT?
GYAT ‏‏רשם מחירATL של 0.00105088 USD.
מהו נפח המסחר של GYAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GYAT הוא -- USD.
האם GYAT יעלה השנה?
GYAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GYAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
