GYAT Coin (GYAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00340595 $ 0.00340595 $ 0.00340595 24 שעות נמוך $ 0.00419354 $ 0.00419354 $ 0.00419354 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00340595$ 0.00340595 $ 0.00340595 גבוה 24 שעות $ 0.00419354$ 0.00419354 $ 0.00419354 שיא כל הזמנים $ 0.02603769$ 0.02603769 $ 0.02603769 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00105088$ 0.00105088 $ 0.00105088 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) +8.89% שינוי מחיר (7D) +3.42% שינוי מחיר (7D) +3.42%

GYAT Coin (GYAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0037665. במהלך 24 השעות האחרונות, GYAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00340595 לבין שיא של $ 0.00419354, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02603769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYAT השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, +8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GYAT Coin (GYAT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,988,613.0 999,988,613.0 999,988,613.0

שווי השוק הנוכחי של GYAT Coin הוא $ 3.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYAT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988613.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.77M.