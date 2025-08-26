GX3 A (GX3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00918557 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.83%

GX3 A (GX3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010464. במהלך 24 השעות האחרונות, GX3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GX3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00918557, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GX3 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GX3 A (GX3) מידע שוק

שווי שוק $ 10.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.46K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GX3 A הוא $ 10.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GX3 הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.46K.