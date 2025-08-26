Guufy (GUUFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) +1.11% שינוי מחיר (7D) +1.72% שינוי מחיר (7D) +1.72%

Guufy (GUUFY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GUUFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUUFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUUFY השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guufy (GUUFY) מידע שוק

שווי שוק $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K אספקת מחזור 7.30B 7.30B 7.30B אספקה כוללת 7,298,070,785.567462 7,298,070,785.567462 7,298,070,785.567462

שווי השוק הנוכחי של Guufy הוא $ 23.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUUFY הוא 7.30B, עם היצע כולל של 7298070785.567462. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.82K.