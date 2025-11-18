Gut Says מחיר היום

מחיר Gut Says (GUT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010609, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUT ל USD הוא $ 0.00010609 לכל GUT.

Gut Says כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 92,887, עם היצע במחזור של 867.52M GUT. ב‑24 השעות האחרונות, GUT סחר בין $ 0.00008541 (נמוך) ל $ 0.00012035 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00106126, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007755.

ביצועים לטווח קצר, GUT נע ב +0.87% בשעה האחרונה ו -16.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gut Says (GUT) מידע שוק

שווי שוק $ 92.89K$ 92.89K $ 92.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.89K$ 92.89K $ 92.89K אספקת מחזור 867.52M 867.52M 867.52M אספקה כוללת 867,522,667.683282 867,522,667.683282 867,522,667.683282

שווי השוק הנוכחי של Gut Says הוא $ 92.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUT הוא 867.52M, עם היצע כולל של 867522667.683282. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.89K.