Gunstar Metaverse (GSTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.78% שינוי מחיר (7D) +5.05% שינוי מחיר (7D) +5.05%

Gunstar Metaverse (GSTS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GSTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GSTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GSTS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gunstar Metaverse (GSTS) מידע שוק

שווי שוק $ 75.36K$ 75.36K $ 75.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.69K$ 89.69K $ 89.69K אספקת מחזור 336.09M 336.09M 336.09M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gunstar Metaverse הוא $ 75.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GSTS הוא 336.09M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.69K.