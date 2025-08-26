Gun Game (GG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02990797$ 0.02990797 $ 0.02990797 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -29.37% שינוי מחיר (7D) -29.37%

Gun Game (GG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02990797, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gun Game (GG) מידע שוק

שווי שוק $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K אספקת מחזור 68.18M 68.18M 68.18M אספקה כוללת 88,406,368.94 88,406,368.94 88,406,368.94

שווי השוק הנוכחי של Gun Game הוא $ 41.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GG הוא 68.18M, עם היצע כולל של 88406368.94. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.24K.