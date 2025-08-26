GulfCoin (GULF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.102131$ 0.102131 $ 0.102131 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.23% שינוי מחיר (7D) -1.23%

GulfCoin (GULF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00390377. במהלך 24 השעות האחרונות, GULF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GULFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.102131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GULF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GulfCoin (GULF) מידע שוק

שווי שוק $ 589.64K$ 589.64K $ 589.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.52M$ 19.52M $ 19.52M אספקת מחזור 151.04M 151.04M 151.04M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GulfCoin הוא $ 589.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GULF הוא 151.04M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.52M.