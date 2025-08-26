Guild of Heroes מחיר (GOH)
Guild of Heroes (GOH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Guild of Heroes הוא $ 4.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOH הוא 649.98M, עם היצע כולל של 999982805.644456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.37K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Guild of Heroesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuild of Heroes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuild of Heroes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Guild of Heroesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-1.17%
|60 ימים
|$ 0
|+23.65%
|90 ימים
|$ 0
|--
Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.
