Guild of Heroes סֵמֶל

Guild of Heroes מחיר (GOH)

לא רשום

1 GOH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Guild of Heroes (GOH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:17:02 (UTC+8)

Guild of Heroes (GOH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.18%

-1.18%

Guild of Heroes (GOH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guild of Heroes (GOH) מידע שוק

$ 4.79K
$ 4.79K$ 4.79K

--
----

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

649.98M
649.98M 649.98M

999,982,805.644456
999,982,805.644456 999,982,805.644456

שווי השוק הנוכחי של Guild of Heroes הוא $ 4.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOH הוא 649.98M, עם היצע כולל של 999982805.644456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.37K.

Guild of Heroes (GOH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Guild of Heroesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuild of Heroes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuild of Heroes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Guild of Heroesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-1.17%
60 ימים$ 0+23.65%
90 ימים$ 0--

מה זהGuild of Heroes (GOH)

Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Guild of Heroes (GOH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Guild of Heroesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Guild of Heroes (GOH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Guild of Heroes (GOH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Guild of Heroes.

בדוק את Guild of Heroes תחזית המחיר עכשיו‏!

GOH למטבעות מקומיים

Guild of Heroes (GOH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Guild of Heroes (GOH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Guild of Heroes (GOH)

כמה שווה Guild of Heroes (GOH) היום?
החי GOHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOH ל USD?
המחיר הנוכחי של GOH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Guild of Heroes?
שווי השוק של GOH הוא $ 4.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOH?
ההיצע במחזור של GOH הוא 649.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOH?
‏‏GOH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOH?
GOH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOH הוא -- USD.
האם GOH יעלה השנה?
GOH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:17:02 (UTC+8)

