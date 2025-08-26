GuessIT (GUESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00880544$ 0.00880544 $ 0.00880544 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -3.43% שינוי מחיר (7D) +10.01% שינוי מחיר (7D) +10.01%

GuessIT (GUESS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GUESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00880544, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUESS השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -3.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GuessIT (GUESS) מידע שוק

שווי שוק $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,841,341.349371 999,841,341.349371 999,841,341.349371

שווי השוק הנוכחי של GuessIT הוא $ 15.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUESS הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999841341.349371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.69K.