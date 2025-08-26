עוד על GUDTEK

GUD TEK מחיר (GUDTEK)

לא רשום

1 GUDTEK ל USDמחיר חי:

--
----
-11.40%1D
GUD TEK (GUDTEK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:50:32 (UTC+8)

GUD TEK (GUDTEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-11.46%

-12.27%

-12.27%

GUD TEK (GUDTEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GUDTEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUDTEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUDTEK השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -11.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GUD TEK (GUDTEK) מידע שוק

$ 17.68K
$ 17.68K$ 17.68K

--
----

$ 17.68K
$ 17.68K$ 17.68K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GUD TEK הוא $ 17.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUDTEK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.68K.

GUD TEK (GUDTEK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GUD TEKל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGUD TEK ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGUD TEK ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GUD TEKל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.46%
30 ימים$ 0-84.58%
60 ימים$ 0-83.45%
90 ימים$ 0--

מה זהGUD TEK (GUDTEK)

Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.

GUD TEK (GUDTEK) משאב

האתר הרשמי

GUD TEKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GUD TEK (GUDTEK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GUD TEK (GUDTEK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GUD TEK.

בדוק את GUD TEK תחזית המחיר עכשיו‏!

GUDTEK למטבעות מקומיים

GUD TEK (GUDTEK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GUD TEK (GUDTEK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GUDTEK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GUD TEK (GUDTEK)

כמה שווה GUD TEK (GUDTEK) היום?
החי GUDTEKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GUDTEK ל USD?
המחיר הנוכחי של GUDTEK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GUD TEK?
שווי השוק של GUDTEK הוא $ 17.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GUDTEK?
ההיצע במחזור של GUDTEK הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GUDTEK?
‏‏GUDTEK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GUDTEK?
GUDTEK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GUDTEK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GUDTEK הוא -- USD.
האם GUDTEK יעלה השנה?
GUDTEK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GUDTEK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:50:32 (UTC+8)

