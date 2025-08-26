Guardians Of The Spark (GOTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.112341 גבוה 24 שעות $ 0.161469 שיא כל הזמנים $ 0.52214 המחיר הנמוך ביותר $ 0.112341 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.20% שינוי מחיר (1D) -22.61% שינוי מחיר (7D) -34.32%

Guardians Of The Spark (GOTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.123694. במהלך 24 השעות האחרונות, GOTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.112341 לבין שיא של $ 0.161469, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.52214, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.112341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOTS השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -22.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 8.12M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.76M אספקת מחזור 66.00M אספקה כוללת 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Guardians Of The Spark הוא $ 8.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOTS הוא 66.00M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.76M.