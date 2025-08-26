עוד על GOTS

Guardians Of The Spark סֵמֶל

Guardians Of The Spark מחיר (GOTS)

לא רשום

1 GOTS ל USDמחיר חי:

$0.122984
$0.122984$0.122984
-23.00%1D
USD
Guardians Of The Spark (GOTS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:19:36 (UTC+8)

Guardians Of The Spark (GOTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.112341
$ 0.112341$ 0.112341
24 שעות נמוך
$ 0.161469
$ 0.161469$ 0.161469
גבוה 24 שעות

$ 0.112341
$ 0.112341$ 0.112341

$ 0.161469
$ 0.161469$ 0.161469

$ 0.52214
$ 0.52214$ 0.52214

$ 0.112341
$ 0.112341$ 0.112341

-1.20%

-22.61%

-34.32%

-34.32%

Guardians Of The Spark (GOTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.123694. במהלך 24 השעות האחרונות, GOTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.112341 לבין שיא של $ 0.161469, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.52214, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.112341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOTS השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -22.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guardians Of The Spark (GOTS) מידע שוק

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

--
----

$ 14.76M
$ 14.76M$ 14.76M

66.00M
66.00M 66.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Guardians Of The Spark הוא $ 8.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOTS הוא 66.00M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.76M.

Guardians Of The Spark (GOTS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Guardians Of The Sparkל USDהיה $ -0.0361568099970475.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuardians Of The Spark ל USDהיה . $ -0.0610840677.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuardians Of The Spark ל USDהיה $ -0.0752588682.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Guardians Of The Sparkל USDהיה $ -0.2565636827861549.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0361568099970475-22.61%
30 ימים$ -0.0610840677-49.38%
60 ימים$ -0.0752588682-60.84%
90 ימים$ -0.2565636827861549-67.47%

מה זהGuardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Guardians Of The Spark (GOTS) משאב

האתר הרשמי

Guardians Of The Sparkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Guardians Of The Spark (GOTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Guardians Of The Spark (GOTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Guardians Of The Spark.

בדוק את Guardians Of The Spark תחזית המחיר עכשיו‏!

GOTS למטבעות מקומיים

Guardians Of The Spark (GOTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Guardians Of The Spark (GOTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Guardians Of The Spark (GOTS)

כמה שווה Guardians Of The Spark (GOTS) היום?
החי GOTSהמחיר ב USD הוא 0.123694 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOTS ל USD?
המחיר הנוכחי של GOTS ל USD הוא $ 0.123694. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Guardians Of The Spark?
שווי השוק של GOTS הוא $ 8.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOTS?
ההיצע במחזור של GOTS הוא 66.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOTS?
‏‏GOTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.52214 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOTS?
GOTS ‏‏רשם מחירATL של 0.112341 USD.
מהו נפח המסחר של GOTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOTS הוא -- USD.
האם GOTS יעלה השנה?
GOTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:19:36 (UTC+8)

Guardians Of The Spark (GOTS) עדכונים חשובים מהתעשייה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.