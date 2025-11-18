Guardian Golden Ball מחיר היום

מחיר Guardian Golden Ball (GBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001795, עם שינוי של 30.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GBT ל USD הוא $ 0.00001795 לכל GBT.

Guardian Golden Ball כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,589.86, עם היצע במחזור של 200.00M GBT. ב‑24 השעות האחרונות, GBT סחר בין $ 0.00001795 (נמוך) ל $ 0.00002954 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01423353, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001795.

ביצועים לטווח קצר, GBT נע ב -13.63% בשעה האחרונה ו -34.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.24K.

Guardian Golden Ball (GBT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K נפח (24 שעות) $ 2.24K$ 2.24K $ 2.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.95K$ 17.95K $ 17.95K אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 999,999,985.0434897 999,999,985.0434897 999,999,985.0434897

