Guardian Dog סֵמֶל

Guardian Dog מחיר (GDOG)

לא רשום

1 GDOG ל USDמחיר חי:

--
----
-5.10%1D
mexc
USD
Guardian Dog (GDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:32:52 (UTC+8)

Guardian Dog (GDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-5.19%

-0.28%

-0.28%

Guardian Dog (GDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDOG השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -5.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guardian Dog (GDOG) מידע שוק

$ 8.19K
$ 8.19K$ 8.19K

--
----

$ 8.19K
$ 8.19K$ 8.19K

995.74M
995.74M 995.74M

995,737,588.827056
995,737,588.827056 995,737,588.827056

שווי השוק הנוכחי של Guardian Dog הוא $ 8.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDOG הוא 995.74M, עם היצע כולל של 995737588.827056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.19K.

Guardian Dog (GDOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Guardian Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuardian Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGuardian Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Guardian Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.19%
30 ימים$ 0-7.92%
60 ימים$ 0+26.07%
90 ימים$ 0--

מה זהGuardian Dog (GDOG)

In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value.

Guardian Dog (GDOG) משאב

האתר הרשמי

Guardian Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Guardian Dog (GDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Guardian Dog (GDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Guardian Dog.

בדוק את Guardian Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

GDOG למטבעות מקומיים

Guardian Dog (GDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Guardian Dog (GDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Guardian Dog (GDOG)

כמה שווה Guardian Dog (GDOG) היום?
החי GDOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של GDOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Guardian Dog?
שווי השוק של GDOG הוא $ 8.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GDOG?
ההיצע במחזור של GDOG הוא 995.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GDOG?
‏‏GDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GDOG?
GDOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GDOG הוא -- USD.
האם GDOG יעלה השנה?
GDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:32:52 (UTC+8)

