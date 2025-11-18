GT3 Finance מחיר היום

מחיר GT3 Finance (GT3) בזמן אמת היום הוא $ 0.00522775, עם שינוי של 3.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GT3 ל USD הוא $ 0.00522775 לכל GT3.

GT3 Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 825,215, עם היצע במחזור של 157.85M GT3. ב‑24 השעות האחרונות, GT3 סחר בין $ 0.00521152 (נמוך) ל $ 0.00539291 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00811755, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0052057.

ביצועים לטווח קצר, GT3 נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו -7.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GT3 Finance (GT3) מידע שוק

