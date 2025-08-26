GRUG (GRUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.0022963
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47%
שינוי מחיר (1D) -9.05%
שינוי מחיר (7D) -2.00%

GRUG (GRUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0022963, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRUG השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -9.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GRUG (GRUG) מידע שוק

שווי שוק $ 28.35K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.35K
אספקת מחזור 969.99M
אספקה כוללת 969,988,807.0

שווי השוק הנוכחי של GRUG הוא $ 28.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRUG הוא 969.99M, עם היצע כולל של 969988807.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.35K.