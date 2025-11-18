GRONKE מחיר היום

מחיר GRONKE (GRONKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000365, עם שינוי של 8.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRONKE ל USD הוא $ 0.0000365 לכל GRONKE.

GRONKE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,110, עם היצע במחזור של 687.85M GRONKE. ב‑24 השעות האחרונות, GRONKE סחר בין $ 0.0000363 (נמוך) ל $ 0.00003996 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00027742, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000363.

ביצועים לטווח קצר, GRONKE נע ב -- בשעה האחרונה ו -23.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GRONKE (GRONKE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.11K$ 25.11K $ 25.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.11K$ 25.11K $ 25.11K אספקת מחזור 687.85M 687.85M 687.85M אספקה כוללת 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

