Groks Dog מחיר היום

מחיר Groks Dog (BOLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00226507, עם שינוי של 16.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOLT ל USD הוא $ 0.00226507 לכל BOLT.

Groks Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,263,576, עם היצע במחזור של 999.63M BOLT. ב‑24 השעות האחרונות, BOLT סחר בין $ 0.00173334 (נמוך) ל $ 0.00246499 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00297984, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOLT נע ב -3.37% בשעה האחרונה ו +10.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.76K.

Groks Dog (BOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M נפח (24 שעות) $ 68.76K$ 68.76K $ 68.76K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M אספקת מחזור 999.63M 999.63M 999.63M אספקה כוללת 999,633,110.768891 999,633,110.768891 999,633,110.768891

שווי השוק הנוכחי של Groks Dog הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.76K. ההיצע במחזור של BOLT הוא 999.63M, עם היצע כולל של 999633110.768891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.