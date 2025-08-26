עוד על GROKINU

Grok Inu סֵמֶל

Grok Inu מחיר (GROKINU)

לא רשום

1 GROKINU ל USDמחיר חי:

--
----
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Grok Inu (GROKINU) טבלת מחירים חיה
Grok Inu (GROKINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-3.28%

-0.15%

-0.15%

Grok Inu (GROKINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GROKINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROKINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROKINU השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grok Inu (GROKINU) מידע שוק

$ 135.76K
$ 135.76K$ 135.76K

--
----

$ 135.76K
$ 135.76K$ 135.76K

416,682.20T
416,682.20T 416,682.20T

4.1668219928336083e+17
4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17

שווי השוק הנוכחי של Grok Inu הוא $ 135.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROKINU הוא 416,682.20T, עם היצע כולל של 4.1668219928336083e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.76K.

Grok Inu (GROKINU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Grok Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGrok Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGrok Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Grok Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.28%
30 ימים$ 0+5.36%
60 ימים$ 0+26.83%
90 ימים$ 0--

מה זהGrok Inu (GROKINU)

Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp

Grok Inu (GROKINU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Grok Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Grok Inu (GROKINU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Grok Inu (GROKINU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Grok Inu.

בדוק את Grok Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

GROKINU למטבעות מקומיים

Grok Inu (GROKINU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Grok Inu (GROKINU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GROKINU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Grok Inu (GROKINU)

כמה שווה Grok Inu (GROKINU) היום?
החי GROKINUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GROKINU ל USD?
המחיר הנוכחי של GROKINU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Grok Inu?
שווי השוק של GROKINU הוא $ 135.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GROKINU?
ההיצע במחזור של GROKINU הוא 416,682.20T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GROKINU?
‏‏GROKINU השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GROKINU?
GROKINU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GROKINU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GROKINU הוא -- USD.
האם GROKINU יעלה השנה?
GROKINU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GROKINU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
