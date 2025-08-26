עוד על GROGGO

Groggo By Matt Furie סֵמֶל

Groggo By Matt Furie מחיר (GROGGO)

לא רשום

1 GROGGO ל USDמחיר חי:

$0.00048061
$0.00048061$0.00048061
-9.50%1D
USD
Groggo By Matt Furie (GROGGO) טבלת מחירים חיה
Groggo By Matt Furie (GROGGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00047164
$ 0.00047164$ 0.00047164
24 שעות נמוך
$ 0.00053395
$ 0.00053395$ 0.00053395
גבוה 24 שעות

$ 0.00047164
$ 0.00047164$ 0.00047164

$ 0.00053395
$ 0.00053395$ 0.00053395

$ 0.04371634
$ 0.04371634$ 0.04371634

$ 0.00021217
$ 0.00021217$ 0.00021217

+1.41%

-9.52%

-17.85%

-17.85%

Groggo By Matt Furie (GROGGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00048061. במהלך 24 השעות האחרונות, GROGGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00047164 לבין שיא של $ 0.00053395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROGGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04371634, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROGGO השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Groggo By Matt Furie (GROGGO) מידע שוק

$ 178.71K
$ 178.71K$ 178.71K

--
----

$ 178.71K
$ 178.71K$ 178.71K

371.85M
371.85M 371.85M

371,846,861.44801104
371,846,861.44801104 371,846,861.44801104

שווי השוק הנוכחי של Groggo By Matt Furie הוא $ 178.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROGGO הוא 371.85M, עם היצע כולל של 371846861.44801104. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.71K.

Groggo By Matt Furie (GROGGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Groggo By Matt Furieל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGroggo By Matt Furie ל USDהיה . $ -0.0000782067.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGroggo By Matt Furie ל USDהיה $ -0.0000468648.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Groggo By Matt Furieל USDהיה $ -0.0001355274082243065.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.52%
30 ימים$ -0.0000782067-16.27%
60 ימים$ -0.0000468648-9.75%
90 ימים$ -0.0001355274082243065-21.99%

מה זהGroggo By Matt Furie (GROGGO)

Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) משאב

האתר הרשמי

Groggo By Matt Furieתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Groggo By Matt Furie (GROGGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Groggo By Matt Furie (GROGGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Groggo By Matt Furie.

בדוק את Groggo By Matt Furie תחזית המחיר עכשיו‏!

GROGGO למטבעות מקומיים

Groggo By Matt Furie (GROGGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Groggo By Matt Furie (GROGGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GROGGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Groggo By Matt Furie (GROGGO)

כמה שווה Groggo By Matt Furie (GROGGO) היום?
החי GROGGOהמחיר ב USD הוא 0.00048061 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GROGGO ל USD?
המחיר הנוכחי של GROGGO ל USD הוא $ 0.00048061. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Groggo By Matt Furie?
שווי השוק של GROGGO הוא $ 178.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GROGGO?
ההיצע במחזור של GROGGO הוא 371.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GROGGO?
‏‏GROGGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04371634 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GROGGO?
GROGGO ‏‏רשם מחירATL של 0.00021217 USD.
מהו נפח המסחר של GROGGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GROGGO הוא -- USD.
האם GROGGO יעלה השנה?
GROGGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GROGGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Groggo By Matt Furie (GROGGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

