Groggo By Matt Furie (GROGGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00047164 $ 0.00047164 $ 0.00047164 24 שעות נמוך $ 0.00053395 $ 0.00053395 $ 0.00053395 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00047164$ 0.00047164 $ 0.00047164 גבוה 24 שעות $ 0.00053395$ 0.00053395 $ 0.00053395 שיא כל הזמנים $ 0.04371634$ 0.04371634 $ 0.04371634 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00021217$ 0.00021217 $ 0.00021217 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -9.52% שינוי מחיר (7D) -17.85% שינוי מחיר (7D) -17.85%

Groggo By Matt Furie (GROGGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00048061. במהלך 24 השעות האחרונות, GROGGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00047164 לבין שיא של $ 0.00053395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROGGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04371634, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROGGO השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Groggo By Matt Furie (GROGGO) מידע שוק

שווי שוק $ 178.71K$ 178.71K $ 178.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 178.71K$ 178.71K $ 178.71K אספקת מחזור 371.85M 371.85M 371.85M אספקה כוללת 371,846,861.44801104 371,846,861.44801104 371,846,861.44801104

שווי השוק הנוכחי של Groggo By Matt Furie הוא $ 178.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROGGO הוא 371.85M, עם היצע כולל של 371846861.44801104. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.71K.