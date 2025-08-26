Groestlcoin (GRS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.299653 גבוה 24 שעות $ 0.306468 שיא כל הזמנים $ 2.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -0.45% שינוי מחיר (7D) -0.60%

Groestlcoin (GRS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.301455. במהלך 24 השעות האחרונות, GRS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.299653 לבין שיא של $ 0.306468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRS השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Groestlcoin (GRS) מידע שוק

שווי שוק $ 26.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.60M אספקת מחזור 88.26M אספקה כוללת 88,261,938.88736624

שווי השוק הנוכחי של Groestlcoin הוא $ 26.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRS הוא 88.26M, עם היצע כולל של 88261938.88736624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.60M.