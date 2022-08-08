Grizzly Honey (GHNY) טוקנומיקה
Grizzly Honey (GHNY) מידע
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets.
The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields.
On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature.
The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release.
The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens.
For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
Grizzly Honey (GHNY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Grizzly Honey (GHNY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Grizzly Honey (GHNY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Grizzly Honey (GHNY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GHNY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GHNYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GHNYטוקניומיקה, חקרו אתGHNYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
