Grizzly Honey (GHNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02570749 $ 0.02570749 $ 0.02570749 24 שעות נמוך $ 0.02719929 $ 0.02719929 $ 0.02719929 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02570749$ 0.02570749 $ 0.02570749 גבוה 24 שעות $ 0.02719929$ 0.02719929 $ 0.02719929 שיא כל הזמנים $ 91.71$ 91.71 $ 91.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01863912$ 0.01863912 $ 0.01863912 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -3.09% שינוי מחיר (7D) -9.48% שינוי מחיר (7D) -9.48%

Grizzly Honey (GHNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02601266. במהלך 24 השעות האחרונות, GHNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02570749 לבין שיא של $ 0.02719929, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01863912.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHNY השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -3.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grizzly Honey (GHNY) מידע שוק

שווי שוק $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K אספקת מחזור 1.48M 1.48M 1.48M אספקה כוללת 1,479,704.601155371 1,479,704.601155371 1,479,704.601155371

שווי השוק הנוכחי של Grizzly Honey הוא $ 38.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHNY הוא 1.48M, עם היצע כולל של 1479704.601155371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.66K.