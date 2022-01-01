Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) טוקנומיקה
Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CITADAIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CITADAILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CITADAILטוקניומיקה, חקרו אתCITADAILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
