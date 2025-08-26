Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04870041$ 0.04870041 $ 0.04870041 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -10.72% שינוי מחיר (7D) +11.19% שינוי מחיר (7D) +11.19%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CITADAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CITADAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04870041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CITADAIL השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -10.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 781.96K$ 781.96K $ 781.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 781.96K$ 781.96K $ 781.96K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Griffain New Hedge Fund הוא $ 781.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CITADAIL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 781.96K.