Greenland Shark מחיר היום

מחיר Greenland Shark (SHARK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHARK ל USD הוא $ 0 לכל SHARK.

Greenland Shark כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,672.43, עם היצע במחזור של 998.17M SHARK. ב‑24 השעות האחרונות, SHARK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00552566, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHARK נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +19.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Greenland Shark (SHARK) מידע שוק

שווי שוק $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K אספקת מחזור 998.17M 998.17M 998.17M אספקה כוללת 998,172,007.674467 998,172,007.674467 998,172,007.674467

שווי השוק הנוכחי של Greenland Shark הוא $ 14.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARK הוא 998.17M, עם היצע כולל של 998172007.674467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.67K.