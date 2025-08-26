Greenland Rare Bear (NORDO) מידע על מחיר (USD)

Greenland Rare Bear (NORDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001279. במהלך 24 השעות האחרונות, NORDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000125 לבין שיא של $ 0.00001356, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395857, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORDO השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+72.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Greenland Rare Bear הוא $ 12.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORDO הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999883735.172866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.79K.