Green Shiba Inu מחיר היום

מחיר Green Shiba Inu (GINUX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GINUX ל USD הוא $ 0 לכל GINUX.

Green Shiba Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 124,290, עם היצע במחזור של 5.15T GINUX. ב‑24 השעות האחרונות, GINUX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.324796, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GINUX נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Green Shiba Inu (GINUX) מידע שוק

שווי שוק $ 124.29K$ 124.29K $ 124.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.34K$ 124.34K $ 124.34K אספקת מחזור 5.15T 5.15T 5.15T אספקה כוללת 5,150,923,643,795.907 5,150,923,643,795.907 5,150,923,643,795.907

שווי השוק הנוכחי של Green Shiba Inu הוא $ 124.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINUX הוא 5.15T, עם היצע כולל של 5150923643795.907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.34K.