Green RWA (GREEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0020812$ 0.0020812 $ 0.0020812 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Green RWA (GREEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GREEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GREENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0020812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GREEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Green RWA (GREEN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,983.0 999,999,983.0 999,999,983.0

שווי השוק הנוכחי של Green RWA הוא $ 5.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GREEN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999983.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.46K.