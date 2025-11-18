GrandpaTrenchLive מחיר היום

מחיר GrandpaTrenchLive (GRAMPS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRAMPS ל USD הוא -- לכל GRAMPS.

GrandpaTrenchLive כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,774.3, עם היצע במחזור של 999.26M GRAMPS. ב‑24 השעות האחרונות, GRAMPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRAMPS נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K אספקת מחזור 999.26M 999.26M 999.26M אספקה כוללת 999,259,163.489475 999,259,163.489475 999,259,163.489475

שווי השוק הנוכחי של GrandpaTrenchLive הוא $ 4.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAMPS הוא 999.26M, עם היצע כולל של 999259163.489475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.77K.