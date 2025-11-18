Grand Gangsta City מחיר היום

מחיר Grand Gangsta City ($GGC) בזמן אמת היום הוא $ 0.0014864, עם שינוי של 9.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $GGC ל USD הוא $ 0.0014864 לכל $GGC.

Grand Gangsta City כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,362,168, עם היצע במחזור של 918.25M $GGC. ב‑24 השעות האחרונות, $GGC סחר בין $ 0.00146128 (נמוך) ל $ 0.00163869 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01587433, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00146128.

ביצועים לטווח קצר, $GGC נע ב +1.22% בשעה האחרונה ו -27.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Grand Gangsta City ($GGC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M אספקת מחזור 918.25M 918.25M 918.25M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Grand Gangsta City הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GGC הוא 918.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.