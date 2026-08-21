Grand Arena מחיר היום

מחיר Grand Arena (ARENA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARENA ל USD הוא $ 0 לכל ARENA.

Grand Arena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,721, עם היצע במחזור של 999.79M ARENA. ב‑24 השעות האחרונות, ARENA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARENA נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +69.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Grand Arena (ARENA) מידע שוק

שווי שוק $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,785,481.197751 999,785,481.197751 999,785,481.197751

שווי השוק הנוכחי של Grand Arena הוא $ 34.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARENA הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999785481.197751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.72K.