Gram Morning מחיר היום

מחיר Gram Morning (GM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GM ל USD הוא $ 0 לכל GM.

Gram Morning כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,542, עם היצע במחזור של 1.00B GM. ב‑24 השעות האחרונות, GM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GM נע ב -6.06% בשעה האחרונה ו +52.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gram Morning (GM) מידע שוק

שווי שוק $ 27.54K$ 27.54K $ 27.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.54K$ 27.54K $ 27.54K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gram Morning הוא $ 27.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.54K.