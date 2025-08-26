GRABWAY (GRAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.18613 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03602286 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.46%

GRABWAY (GRAB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072067. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18613, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03602286.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GRABWAY (GRAB) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.32M אספקת מחזור 33.28M אספקה כוללת 60,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GRABWAY הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAB הוא 33.28M, עם היצע כולל של 60000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.