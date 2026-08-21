GOUT Coin מחיר היום

מחיר GOUT Coin (GOUT COIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOUT COIN ל USD הוא $ 0 לכל GOUT COIN.

GOUT Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,776, עם היצע במחזור של 210.00B GOUT COIN. ב‑24 השעות האחרונות, GOUT COIN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOUT COIN נע ב -- בשעה האחרונה ו +25.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GOUT Coin (GOUT COIN) מידע שוק

שווי שוק $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K אספקת מחזור 210.00B 210.00B 210.00B אספקה כוללת 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GOUT Coin הוא $ 32.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOUT COIN הוא 210.00B, עם היצע כולל של 210000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.78K.