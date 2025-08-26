Gourmet Galaxy מחיר (GUM)
Gourmet Galaxy (GUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00297105. במהלך 24 השעות האחרונות, GUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00287029 לבין שיא של $ 0.01009431, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUM השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -70.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-68.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Gourmet Galaxy הוא $ 9.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUM הוא 3.32M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.42K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Gourmet Galaxyל USDהיה $ -0.00712306223328042.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGourmet Galaxy ל USDהיה . $ -0.0019825397.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGourmet Galaxy ל USDהיה $ -0.0018745141.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gourmet Galaxyל USDהיה $ -0.005668319415936805.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00712306223328042
|-70.56%
|30 ימים
|$ -0.0019825397
|-66.72%
|60 ימים
|$ -0.0018745141
|-63.09%
|90 ימים
|$ -0.005668319415936805
|-65.61%
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
