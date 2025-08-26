Gourmet Galaxy (GUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
נמוך 24 שעות: $ 0.00287029
גבוה 24 שעות: $ 0.01009431
שיא כל הזמנים: $ 3.82
המחיר הנמוך ביותר: $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת): -0.28%
שינוי מחיר (1D): -70.56%
שינוי מחיר (7D): -68.92%

Gourmet Galaxy (GUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00297105. במהלך 24 השעות האחרונות, GUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00287029 לבין שיא של $ 0.01009431, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUM השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -70.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-68.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gourmet Galaxy (GUM) מידע שוק

שווי שוק: $ 9.87K
נפח (24 שעות): --
שווי שוק מדולל לחלוטין: $ 59.42K
אספקת מחזור: 3.32M
אספקה כוללת: 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gourmet Galaxy הוא $ 9.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUM הוא 3.32M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.42K.