Gotta Go Fast מחיר היום

מחיר Gotta Go Fast (FAST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAST ל USD הוא $ 0 לכל FAST.

Gotta Go Fast כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,815, עם היצע במחזור של 1.00B FAST. ב‑24 השעות האחרונות, FAST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FAST נע ב -2.22% בשעה האחרונה ו -14.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.56K.

Gotta Go Fast (FAST) מידע שוק

שווי שוק $ 100.82K$ 100.82K $ 100.82K נפח (24 שעות) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.82K$ 100.82K $ 100.82K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gotta Go Fast הוא $ 100.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56K. ההיצע במחזור של FAST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.82K.