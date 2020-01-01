Gorilla In A Coupe (GIAC) טוקנומיקה
Gorilla is more than just a cryptocurrency. It is a community-driven project that aims to make a positive impact on the world while also having fun.
This means that by simply holding or trading Gorilla, you are also contributing to meaningful causes. But that's not all. Gorilla also has a strong focus on education. The team behind Gorilla is committed to providing resources and information to help people better understand cryptocurrency and how it works.
This includes a blog and community forums where members can ask questions and share knowledge. Of course, Gorilla is also a fun and lively community that enjoys creating memes, sharing stories, and supporting one another.
The team behind Gorilla is dedicated to fostering a positive and inclusive community that is welcoming to everyone, regardless of their level of experience with cryptocurrency. So, what sets Gorilla apart from other meme coins? It's the fact that it is more than just a meme. Gorilla is a movement - a movement that uses the power of cryptocurrency to make a positive impact on the world. Join the community, trade Gorilla, and help make a difference today.
הבנת הטוקנומיקה של Gorilla In A Coupe (GIAC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GIAC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GIACהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GIACטוקניומיקה, חקרו אתGIACהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.