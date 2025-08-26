GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -6.39% שינוי מחיר (7D) -15.64% שינוי מחיר (7D) -15.64%

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOSEPUMPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOSEPUMPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOSEPUMPS השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -6.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K אספקת מחזור 998.88M 998.88M 998.88M אספקה כוללת 998,878,669.290831 998,878,669.290831 998,878,669.290831

שווי השוק הנוכחי של GoosepumpsAI הוא $ 21.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOSEPUMPS הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998878669.290831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.40K.