GooseFX (GOFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00027941 $ 0.00027941 $ 0.00027941 24 שעות נמוך $ 0.00058888 $ 0.00058888 $ 0.00058888 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00027941$ 0.00027941 $ 0.00027941 גבוה 24 שעות $ 0.00058888$ 0.00058888 $ 0.00058888 שיא כל הזמנים $ 0.414305$ 0.414305 $ 0.414305 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007976$ 0.00007976 $ 0.00007976 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -20.08% שינוי מחיר (7D) -56.70% שינוי מחיר (7D) -56.70%

GooseFX (GOFX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00028426. במהלך 24 השעות האחרונות, GOFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00027941 לבין שיא של $ 0.00058888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.414305, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007976.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOFX השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -20.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-56.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GooseFX (GOFX) מידע שוק

שווי שוק $ 105.14K$ 105.14K $ 105.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.64K$ 197.64K $ 197.64K אספקת מחזור 369.77M 369.77M 369.77M אספקה כוללת 695,053,263.3088448 695,053,263.3088448 695,053,263.3088448

שווי השוק הנוכחי של GooseFX הוא $ 105.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOFX הוא 369.77M, עם היצע כולל של 695053263.3088448. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.64K.