Goose Finance (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00776055 גבוה 24 שעות $ 0.00867427 שיא כל הזמנים $ 172.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -1.45% שינוי מחיר (7D) -1.14%

Goose Finance (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00784026. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00776055 לבין שיא של $ 0.00867427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 172.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goose Finance (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 311.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 313.58K אספקת מחזור 39.67M אספקה כוללת 39,995,897.83502481

שווי השוק הנוכחי של Goose Finance הוא $ 311.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 39.67M, עם היצע כולל של 39995897.83502481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 313.58K.