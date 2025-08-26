עוד על EGG

Goose Finance סֵמֶל

Goose Finance מחיר (EGG)

לא רשום

1 EGG ל USDמחיר חי:

$0.00784026
$0.00784026
-1.40%1D
USD
Goose Finance (EGG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:10:38 (UTC+8)

Goose Finance (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00776055
24 שעות נמוך
$ 0.00867427
גבוה 24 שעות

$ 0.00776055
$ 0.00867427
$ 172.51
$ 0
+0.14%

-1.45%

-1.14%

-1.14%

Goose Finance (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00784026. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00776055 לבין שיא של $ 0.00867427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 172.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goose Finance (EGG) מידע שוק

$ 311.05K
--
$ 313.58K
39.67M
39,995,897.83502481
שווי השוק הנוכחי של Goose Finance הוא $ 311.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 39.67M, עם היצע כולל של 39995897.83502481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 313.58K.

Goose Finance (EGG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Goose Financeל USDהיה $ -0.000116013831152007.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoose Finance ל USDהיה . $ -0.0002771006.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoose Finance ל USDהיה $ -0.0001815984.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goose Financeל USDהיה $ -0.000823526226546337.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000116013831152007-1.45%
30 ימים$ -0.0002771006-3.53%
60 ימים$ -0.0001815984-2.31%
90 ימים$ -0.000823526226546337-9.50%

מה זהGoose Finance (EGG)

Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.

Goose Finance (EGG) משאב

האתר הרשמי

Goose Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Goose Finance (EGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Goose Finance (EGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Goose Finance.

בדוק את Goose Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

EGG למטבעות מקומיים

Goose Finance (EGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Goose Finance (EGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Goose Finance (EGG)

כמה שווה Goose Finance (EGG) היום?
החי EGGהמחיר ב USD הוא 0.00784026 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EGG ל USD?
המחיר הנוכחי של EGG ל USD הוא $ 0.00784026. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Goose Finance?
שווי השוק של EGG הוא $ 311.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EGG?
ההיצע במחזור של EGG הוא 39.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EGG?
‏‏EGG השיג מחיר שיא (ATH) של 172.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EGG?
EGG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EGG הוא -- USD.
האם EGG יעלה השנה?
EGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.