Goons of Balatroon סֵמֶל

Goons of Balatroon מחיר (GOB)

לא רשום

1 GOB ל USDמחיר חי:

$0.0005294
$0.0005294$0.0005294
-1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Goons of Balatroon (GOB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:10:31 (UTC+8)

Goons of Balatroon (GOB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.053852
$ 0.053852$ 0.053852

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.17%

+0.87%

+0.87%

Goons of Balatroon (GOB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.053852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goons of Balatroon (GOB) מידע שוק

$ 284.84K
$ 284.84K$ 284.84K

--
----

$ 306.27K
$ 306.27K$ 306.27K

538.04M
538.04M 538.04M

578,529,069.0
578,529,069.0 578,529,069.0

שווי השוק הנוכחי של Goons of Balatroon הוא $ 284.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOB הוא 538.04M, עם היצע כולל של 578529069.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 306.27K.

Goons of Balatroon (GOB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Goons of Balatroonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoons of Balatroon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGoons of Balatroon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Goons of Balatroonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.17%
30 ימים$ 0-13.52%
60 ימים$ 0+47.32%
90 ימים$ 0--

מה זהGoons of Balatroon (GOB)

Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.

Goons of Balatroon (GOB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GOB למטבעות מקומיים

Goons of Balatroon (GOB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Goons of Balatroon (GOB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Goons of Balatroon (GOB)

כמה שווה Goons of Balatroon (GOB) היום?
החי GOBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOB ל USD?
המחיר הנוכחי של GOB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Goons of Balatroon?
שווי השוק של GOB הוא $ 284.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOB?
ההיצע במחזור של GOB הוא 538.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOB?
‏‏GOB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.053852 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOB?
GOB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOB הוא -- USD.
האם GOB יעלה השנה?
GOB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:10:31 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.