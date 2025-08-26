Good Person Coin (GPCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00161263 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.05%

Good Person Coin (GPCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0014798. במהלך 24 השעות האחרונות, GPCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00161263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPCX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Good Person Coin (GPCX) מידע שוק

שווי שוק $ 8.30M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.80M אספקת מחזור 5.61B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Good Person Coin הוא $ 8.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GPCX הוא 5.61B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.80M.